Il 28 gennaio 1887 iniziava la costruzione della Tour Eiffel

Il 28 gennaio 1887, nella zona del Campo di Marte (Champ-de-Mars) a Parigi, iniziano i lavori di costruzione della Tour Eiffel. Il progetto era dell’ingegnere Gustave Eiffel, che aveva vinto un concorso indetto dal governo francese per la realizzazione di un monumento per celebrare il centenario della Rivoluzione francese.

La torre è un’imponente struttura in ferro battuto, alta 324 metri, composta da 18.038 pezzi metallici e 2,5 milioni di rivetti. La sua costruzione ha richiesto poco meno di due anni e mezzo, ed è stata completata il 31 marzo 1889, in tempo per l’Esposizione Universale che si è svolta a Parigi nello stesso anno.

La Torre Eiffel si è rivelata subito un successo, diventando rapidamente uno dei simboli più riconoscibili al mondo. È visitata da milioni di persone ogni anno, e offre una vista panoramica mozzafiato della città di Parigi.

La costruzione della Torre Eiffel è stata un’impresa ingegneristica audace e innovativa. Il progetto di Eiffel è stato un modello per le costruzioni in ferro battuto del XX secolo, e ha contribuito a diffondere l’uso di questo materiale nell’architettura moderna.

Ecco alcuni dettagli sulla costruzione della Torre Eiffel:

I lavori sono iniziati con la costruzione dei quattro piloni, che hanno richiesto circa 10 mesi per essere completati;

Il primo livello è stato completato in 7 mesi, il secondo in 4 mesi e il terzo in 3 mesi;

La costruzione della torre ha richiesto un totale di 250 operai, che hanno lavorato a turni di 24 ore su 24;

La torre è stata costruita utilizzando 18.038 pezzi metallici e 2,5 milioni di rivetti.

Il peso totale della torre è di 7.300 tonnellate.

La Torre Eiffel è un’opera di ingegneria e architettura straordinaria, che ha contribuito a cambiare il volto di Parigi e a diventare uno dei simboli più iconici del mondo.

