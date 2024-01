Il miracoloso successo del primo Transfer Embrionale di un Rinoceronte

MeteoWeb

Nel cuore delle savane keniote, il consorzio internazionale BioRescue ha segnato una pietra miliare scientifica con il riuscito transfer di embrioni di un rinoceronte bianco meridionale. Presso l’Ol Pejeta Conservancy in Kenya, gli scienziati di BioRescue hanno compiuto un miracolo, producendo l’emozionante annuncio del primo successo nella gravidanza di un rinoceronte attraverso questa innovativa tecnologia.

L’impresa scientifica

L’impresa scientifica è stata orchestrata con precisione dai membri del consorzio, guidati dall’Istituto Leibniz per la ricerca sugli zoo e la fauna selvatica. Due embrioni di rinoceronte bianco meridionale sono stati con successo trasferiti in Curra, una rinoceronte bianco meridionale scelta come madre surrogata. L’embrione, prodotto in vitro a partire da cellule uova e spermatozoi raccolti, rappresenta un risultato senza precedenti nel campo della conservazione degli animali.

La gravidanza di Curra

Il periodo di gravidanza di Curra è stato monitorato con attenzione, e a 70 giorni dal trasferimento, il team di BioRescue ha confermato il successo, rivelando un embrione maschio ben sviluppato lungo 6,4 cm. Questo storico risultato è stato oscurato dalla tragica scomparsa di Ouwan, il toro teaser sterilizzato, seguito dalla morte di Curra, entrambi causati da una violenta infezione sistemica da batteri clostridiani, scaturita da intense piogge che hanno allagato l’area surrogato.

Nonostante il lutto e la perdita, il successo del primo trasferimento embrionale rappresenta una prova di concetto fondamentale. Il fatto che un embrione di rinoceronte sia riuscito a svilupparsi con successo e a raggiungere uno stadio avanzato di gestazione è una testimonianza della validità di questa innovativa tecnologia. L’abilità di BioRescue di superare le sfide e dimostrare la fattibilità del transfer di embrioni nei rinoceronti è una svolta senza precedenti nella lotta per la sopravvivenza di questa specie a rischio di estinzione.

Il capo del progetto BioRescue, Thomas Hildebrandt, ha sottolineato che, nonostante la tragedia, la prova di concetto apre la strada per il successivo passo cruciale: il trasferimento di embrioni di rinoceronte bianco settentrionale. L’emozione è accompagnata dalla consapevolezza che questa tecnologia pionieristica, sebbene con risvolti tragici in questo caso, può rappresentare un faro di speranza per la conservazione di specie a rischio in tutto il mondo.

