Incendi in Europa: Grecia più colpita nel 2023, Italia al 2° posto con oltre 97mila ettari bruciati | DATI

Mentre l’Europa ha dovuto affrontare ancora una volta ondate di caldo record nel corso del 2023, il continente è stato devastato dagli incendi che hanno bruciato migliaia di ettari di spazio verde. Il numero di incendi che hanno colpito l’Europa quest’anno è a impressionante, con un incendio divampato in Grecia ad agosto che è stato dichiarato il più grande mai registrato nell’UE. Gli incendi 2023 hanno causato distruzione, rischi per la salute e, in alcuni casi, morte nelle destinazioni più amate d’Europa. Distrelec ha analizzato i dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), fornendo dati sui costi e sui danni degli incendi nel 2023 nel Vecchio Continente.

Pochi Paesi europei sono rimasti immuni dagli incendi nel 2023, secondo il rapporto Distrelec, che rivela che la Grecia è il Paese con la più vasta area di terra bruciata e il Paese con il peggiore impatto economico stimato. In effetti, l’incendio divampato in estate nella regione nordorientale della Grecia è stato dichiarato il peggiore che l’UE abbia mai visto, con il servizio di Protezione Civile dell’UE che ha affermato che l’incendio ha bruciato più di 810km2 – un’area più grande di New York City.

L’analisi di Distrelec dei dati EFFIS mostra che la Grecia ha avuto circa 174.773 ettari di terreno bruciati nel 2023, con la ricerca che stima costi dei danni di oltre 1,8 miliardi di euro. Al secondo posto c’è l’Italia, con una stima di 97.382 ettari di terreno bruciati, con costi stimati di oltre 1 miliardo di euro. Dopo l’Italia c’è la Spagna, con 88.444 ettari bruciati nel 2023, per un costo stimato intorno ai 913 milioni di euro.

Quanta CO 2 è stata emessa in Europa a seguito degli incendi del 2023?

Un altro drastico effetto collaterale degli incendi è la CO 2 emessa nell’atmosfera. L’aspetto preoccupante è che la maggior parte degli incendi sono causati dall’uomo, e le stime mostrano che solo il 10-15% di essi è causato dalla natura. Considerando i 23 Paesi europei più colpiti dagli incendi nel 2023, l’analisi di Distrelec stima che gli incendi in Europa abbiano causato l’enorme quantità di 8.112.400 tonnellate di emissioni di CO 2 .

Quanti danni hanno causato gli incendi del 2023 a ciascun Paese rispetto alla media storica?

Analizzando i dati storici dell’EFFIS, Distrelec ha calcolato la differenza percentuale negli ettari bruciati dagli incendi in Europa nel 2023 rispetto alla media annuale bruciata dagli incendi da quando l’EFFIS ha iniziato il monitoraggio nel 2006. Come dimostra l’infografica seguente, al primo posto c’è la Lituania, seguita da Estonia, Austria, Grecia e Danimarca. 6° posto per l’Italia con un +79%.

