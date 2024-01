Incendio in un’area di stoccaggio a Licata, grande nube di fumo: “chiudete le finestre”

MeteoWeb

Un’enorme nube di fumo nero sovrasta Licata (Agrigento) da questa notte in seguito all’incendio del deposito di stoccaggio rifiuti della ditta Omnia, attualmente sotto sequestro da quasi 2 anni per delle presunte violazioni ambientali in materia di gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Il gigantesco rogo non è stato del tutto spento e ha costretto l’Anas a chiudere un tratto della statale 115 “Sud Occidentale Sicula” in territorio di Licata.

La colonna di fumo è visibile da ogni angolo della città e le zone più esposte al pericolo diossina sono Mollarella, Piano Cannelle e Bugiades e via Palma. Ai cittadini viene raccomandato di non aprire finestre e balconi, non stendere biancheria e limitare l’uso di condizionatori.

Da questa notte, c’è un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e Protezione Civile. Numerose squadre di pompieri sono in azione per spegnere i focolai ancora attivi. La Polizia è al lavoro per accertare l’origine del rogo.