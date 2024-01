Vasto incendio ad Atessa: il fuoco lambisce le case nel Chietino | FOTO

MeteoWeb

Un incendio sta interessando da ore un’ampia zona, coperta da macchia mediterranea, sterpaglia ed ulivi ad Atessa, in provincia di Chieti. “È bruciato un vallone – dice il vicesindaco, Vincenzo Menna – e le fiamme non sono ancora domate“. Il fuoco si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni di via Panoramica e via Madonna a Mare. “Solo un marciapiede – aggiunge Menna – e l’asfalto hanno bloccato l’avanzare delle fiamme“. Completamente distrutta una pensilina dell’autobus.

Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, con l’impiego di autobotti e anche di un elicottero. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri forestali di Villa Santa Maria (CH) perché sembra che l’incendio sia scaturito da un focherello acceso in campagna e che in breve, a causa del terreno asciutto, si è allargato ed è diventato incontrollabile.