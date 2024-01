Incendio in capannone a Cavenago di Brianza, “tenete chiuse le finestre”

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza Brianza, in un capannone industriale nell’azienda Planet Farms. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. L’intervento è al momento in corso e i pompieri sono al lavoro nel capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell’autostrada A4. Il sindaco del comune brianzolo e l’Arpa regionale lombarda invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre.