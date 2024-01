Grave incidente in Giappone, aereo in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Tokyo | VIDEO

MeteoWeb

Un grave incidente è avvenuto presso l’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo, Giappone, coinvolgendo un aereo di linea della compagnia Japan Airlines durante la fase di atterraggio. Le circostanze precise dell’incidente non sono ancora chiare, ma i media giapponesi hanno diffuso immagini dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Il volo JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si sarebbe scontrato con un aereo della guardia costiera sulla pista, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Kyodo indicando nello scontro la causa dell’incendio. A bordo dell’aereo passeggeri erano presenti 367 persone: secondo i media locali sarebbero tutti in salvo, ma si attendono conferme ufficiali.

È stata confermata la morte di 4 persone che erano a bordo dell’aereo della guardia costiera. Una persona sarebbe gravemente ferita. A bordo dell’aereo della guardia costiera erano presenti in totale 6 persone.

L’evento ha avuto luogo intorno alle 17:47 locali (le 09:47 in Italia), e al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ulteriori dettagli sull’accaduto devono ancora emergere, mentre le autorità competenti stanno svolgendo indagini per comprendere le cause e garantire la sicurezza complessiva delle operazioni aeroportuali.

