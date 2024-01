Eruzione in Indonesia: si alza l’allerta per il vulcano sull’isola di Flores, 2mila evacuati

MeteoWeb

Oltre 2.000 residenti sono stati evacuati e trasferiti in rifugi temporanei in seguito all’eruzione di un vulcano sull’isola di Flores, situata nell’Indonesia orientale. Il vulcano Lewotobi Laki-Laki, localizzato nella provincia di Nusa Tengarra, a Est dell’isola di Flores, ha generato diverse eruzioni nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dal Centro per la Vulcanologia e la Mitigazione dei Rischi Geologici (PVMBG), ieri sono state emesse ceneri vulcaniche che hanno raggiunto una distanza di 1,5 km dalla sommità. Nelle scorse ore si è verificata un’altra eruzione, questa volta senza emissione di ceneri, come riportato dalla stessa fonte. In risposta all’incremento dell’attività vulcanica, più di 2.200 residenti nelle vicinanze sono stati evacuati e ospitati in rifugi temporanei, come dichiarato da Benediktus Bolibapa Herin, capo del distretto di Flores Est, all’AFP. Le autorità hanno alzato il livello di allerta al numero 2 su una scala di 4, estendendo contemporaneamente la zona di esclusione intorno al cratere da 2 a 4 km. A partire da lunedì, la cenere ha causato la chiusura dell’aeroporto Frans Seda, distante 80 km e che serve la città di Maumere, secondo quanto riferito dall’agenzia Antara.

L‘Indonesia, situata sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, caratterizzata dalla convergenza delle placche continentali e dall’origine di significativa attività vulcanica e sismica, conta quasi 130 vulcani attivi.