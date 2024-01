Indonesia, eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki: migliaia di evacuati sull’isola di Florez

MeteoWeb

In risposta all’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki, che ha prodotto spesse nubi di cenere brunastra sull’isola di Flores, l’Indonesia ha attuato un’operazione di evacuazione che ha coinvolto circa 6.500 persone. Nonostante le eruzioni, finora non sono state segnalate vittime o danni gravi, come dichiarato dalle autorità lunedì. Questi eventi sono parte di una serie di fuoriuscite di gas caldo che si sono intensificate nelle ultime giornate nella provincia di Nusa Tenggara Orientale.

A partire da domenica, il vulcano ha eruttato ben 40 volte, generando colonne di nubi calde che si sono elevate nell’aria per altitudini comprese tra 500 e 1.500 metri. I residenti dei villaggi circostanti sono stati accolti da parenti o trasferiti nei centri di evacuazione. La situazione ha portato le autorità a elevare lo stato di allerta del vulcano al livello massimo martedì scorso.

L’impatto delle eruzioni ha spinto il governo indonesiano a prendere misure tempestive per proteggere la sicurezza della popolazione, coordinando efficacemente l’evacuazione e monitorando costantemente l’attività vulcanica. Al momento, l’assenza di vittime e danni significativi costituisce un segnale positivo, ma le autorità rimangono in allerta per affrontare eventuali sviluppi futuri.