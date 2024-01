Intelligenza Artificiale su Amazon: shopping smart come non mai

MeteoWeb

Amazon ha annunciato l’inizio della fase di prova di una nuova funzione basata sull’Intelligenza Artificiale (IA), progettata per migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti. Questo potente strumento, destinato a essere integrato nelle versioni stabili delle app Amazon per iOS e Android, consentirà agli acquirenti di porre domande specifiche sui prodotti acquistabili, aprendo la strada a una nuova era di interazione tra cliente e prodotto.

Il cuore della novità

La novità, ancora in fase di test limitato e disponibile solo per alcuni utenti statunitensi, promette di rivoluzionare il modo in cui gli acquirenti ottengono informazioni sui prodotti. L’IA su Amazon sarà in grado di rispondere a domande specifiche, fornendo dettagli precisi su una vasta gamma di argomenti, dalle dimensioni di un oggetto alla durata della batteria di un dispositivo e molto altro ancora.

Ciò che rende unica questa funzionalità è la sua capacità di interagire in modo colloquiale. Gli utenti hanno riferito che l’IA mostra un notevole senso dell’umorismo, rispondendo con battute e barzellette anche su argomenti apparentemente seri come gli hard disk. Questo tocco di leggerezza rende l’interazione con l’IA su Amazon non solo informativa ma anche divertente, trasformando l’atto di cercare informazioni in un’esperienza più piacevole.

Le dichiarazioni di Amazon

CNBC ha recentemente contattato Amazon per ottenere ulteriori dettagli sulla nuova funzionalità. Secondo quanto riferito, lo strumento è in grado di fornire risposte entro pochi secondi dall’inserimento del prompt testuale. Nonostante la sua creatività e capacità di spaziare tra gli argomenti, Amazon assicura che l’IA rimarrà sempre legata al contesto dei prodotti in vendita. Maria Boschetti, portavoce di Amazon, ha dichiarato:

“Inventiamo costantemente per contribuire a rendere la vita dei clienti migliore e più semplice e stiamo attualmente testando una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale generativa per migliorare gli acquisti su Amazon aiutando i clienti a ottenere risposte alle domande più frequenti sui prodotti.”

AI generativa

Questa innovazione rappresenta solo un passo nell’ambizioso percorso di Amazon nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. La società sta investendo significativamente nell’AI generativa, soprattutto attraverso la sua divisione di cloud enterprise, AWS. A novembre, Amazon ha lanciato il Titan Image Generator, consentendo alle aziende di generare immagini utilizzando prompt di testo. La notizia più recente è che lo stesso Linguaggio di Lunga Memorizzazione (LLM) è attualmente in fase di test in alcuni modelli di Fire TV, attraverso la funzione chiamata “AI Art“, che consente di generare immagini con intelligenza artificiale da utilizzare nella modalità Ambient.

Il futuro dell’interazione cliente-prodotti

L’introduzione di questa funzione di IA promette di migliorare notevolmente l’esperienza di acquisto degli utenti, fornendo loro risposte rapide e dettagliate alle loro domande. Sebbene attualmente in fase di test limitato, ciò indica una direzione in cui il colosso dell’e-commerce sta puntando per migliorare e personalizzare l’interazione tra clienti e prodotti. Mentre Amazon continua a pionierizzare nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, non possiamo fare a meno di chiederci quale sia il prossimo capitolo di questa avvincente storia di innovazione tecnologica.