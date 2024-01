Interruzioni del segnale GPS su una vasta area della Polonia: probabile jamming russo

MeteoWeb

Qualcosa ha disturbato il segnale GPS sulla Polonia. È successo nella giornata di ieri, mercoledì 17 gennaio, ma non è stata la prima volta che si è verificata una situazione del genere negli ultimi giorni nel Paese. Interruzioni del segnale GPS sono state segnalate su una vasta area della Polonia ieri, particolarmente a Piła e Konin, moderatamente a Poznań. Secondo il giornale Wprost, John Wiseman, che gestisce il sito gpsjam.org, ha affermato che potrebbe trattarsi di un tentativo deliberato di disturbo o di esercitazioni militari. Cyberdefence24.pl ha riferito che l’interferenza coincide con la “copertura teorica dei sistemi di guerra elettronica russi situati nella regione di Kaliningrad”.

Incidenti simili sul segnale GPS si sono verificati in Finlandia ed Estonia. Questo corridoio della NATO è considerato la sezione più vulnerabile dei confini dell’alleanza e un potenziale “obiettivo dell’aggressione russa, che vorrebbe collegare la Bielorussia con la regione di Kaliningrad”. La cattura del corridoio di Suwalki taglierebbe effettivamente fuori gli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) dalla NATO. “Ieri la Russia ha testato il funzionamento dei suoi sistemi di guerra elettronica da Kaliningrad, di conseguenza, quasi metà della Polonia e il corridoio di Suwalki sono rimasti senza GPS“, scrivono i media nemici.

Non è la prima volta negli ultimi anni che il GPS si inceppa in Paesi ostili alla Russia. L’Estonia e la Finlandia, che hanno deciso di aderire alla NATO, hanno avuto gli stessi problemi non molto tempo fa, scrivono i media polacchi.