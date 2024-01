IPCC: confermato 7º rapporto nel 2029, no ad un anticipo

MeteoWeb

Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) ha approvato sabato a Istanbul un programma di lavoro che “si concentrerà sull’adattamento al cambiamento climatico” e culminerà nella pubblicazione del settimo rapporto di sintesi nel 2029, ha annunciato in un comunicato stampa. “Più di 300 delegati di 120 governi” hanno adottato il programma all’alba di sabato mattina, dopo quattro giorni di dibattiti e una notte supplementare di negoziati, segno della difficoltà di raggiungere un consenso.

Il programma di adattamento climatico

Come nelle precedenti tornate, il programma prevede una serie di voluminosi rapporti intermedi prima di un’imponente sintesi finale. Tuttavia, molti scienziati e ambientalisti chiedevano un rapporto più rapido, senza aspettare la fine del decennio 2020, per tenere il passo con l’urgente necessità di ridurre le emissioni di gas serra e fornire input per i negoziati annuali sul Clima in questo decennio cruciale.

L’Ipcc stima che le emissioni globali, che non hanno ancora raggiunto il loro picco, debbano diminuire del 43% tra il 2019 e il 2030 se vogliamo limitare il riscaldamento globale a +1,5°C rispetto all’era preindustriale, come stabilito dall’Accordo di Parigi.

Il 7º rapporto

Come per il 6° ciclo, che si è concluso nel 2023, tre gruppi di lavoro produrranno i propri rapporti: il primo sulle basi fisiche del riscaldamento globale; il secondo sull’adattamento e le vulnerabilità dell’umanità e degli ecosistemi; il terzo sulle soluzioni per limitare il riscaldamento globale. Sono previsti anche un rapporto speciale su “cambiamento climatico e città” e un altro sui metodi incipienti e controversi di cattura della CO₂.

“Il rapporto di sintesi (…) sarà pubblicato alla fine del 2029“, si legge nel comunicato stampa. Ciò significa che non sarà pronto in tempo per alimentare la seconda valutazione globale dell’Accordo di Parigi, prevista per la COP33 nel 2028, lamenta l’ONG americana Union of Concerned Scientists (UCS).

La prima revisione globale ha prodotto un accordo senza precedenti alla Cop28 di Dubai a dicembre, aprendo la strada a un allontanamento dai combustibili fossili, nonostante le importanti concessioni all’industria e ai Paesi produttori.

Nel settimo ciclo, “l’accento è posto sull’adattamento ai cambiamenti climatici“, ha dichiarato Jim Skea, presidente dell’IPCC, citato nel comunicato stampa. A tal fine, l’Ipcc stabilirà nuovi indicatori e raccomandazioni per misurare gli sforzi di adattamento (alle inondazioni o alla siccità attraverso infrastrutture di protezione, trasferimento di abitazioni, cambiamenti nell’agricoltura, ecc.) Creato nel 1988, con 195 Paesi membri e su mandato delle Nazioni Unite, l’Ipcc sintetizza il consenso accademico in tutti i campi interessati dal cambiamento climatico. Il suo lavoro è il principale riferimento scientifico nei negoziati sul Clima.