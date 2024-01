Iran, almeno 4 alpinisti morti sepolti da valanghe

MeteoWeb

Nel Nord dell’Iran, almeno 4 alpinisti hanno perso la vita, mentre altri 4 sono considerati dispersi a seguito di valanghe. Questa tragica notizia è stata comunicata oggi dalla Mezzaluna Rossa, che ha specificato che i corpi di 3 appassionati di montagna sono stati recuperati nelle alture di Oshnavieh, situato nella regione Nord/Ovest, dopo intensi sforzi da parte dei soccorritori. Inoltre, l’organizzazione ha segnalato la morte di un altro alpinista nelle montagne del massiccio dell’Alborz, a nord della capitale Teheran.

La Mezzaluna Rossa ha ulteriormente riportato che un’operazione di salvataggio è in corso per cercare 3 persone nella provincia di Ardabil, situata a Nord/Ovest, e un’altra vicino a Teheran. Questo triste episodio è avvenuto in un contesto in cui l’Organizzazione meteorologica aveva precedentemente avvertito del pericolo di valanghe a causa delle intense nevicate, soprattutto nella regione nordoccidentale del Paese.