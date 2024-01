IT-Alert: oggi test per incidente industriale in Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna

MeteoWeb

Anche oggi è previsto un nuovo test nell’ambito della sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio. La prima fase di test del 2024 si svolgerà fino al 26 gennaio, con test di invio del messaggio in parte dei territori di 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Gli scenari di rischio sono tre:

▪ Collasso di una grande diga in Campania, Sicilia, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

▪ Incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana;

▪ Incidente nucleare in Piemonte;

L’attività di sperimentazione che sarà messa in campo ha un doppio obiettivo: sperimentare IT-Alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all’area interessata. Il tutto si inserisce nella cornice più ampia del processo di avvicinamento alla possibile messa in operatività del sistema di allarme pubblico, come previsto dalla Direttiva del 7 febbraio 2023.

Nei giorni dei test, dall’homepage del sito si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che i cittadini riceverebbero in caso di pericolo reale per quel determinato rischio e le informazioni sul caso specifico. Sull’homepage sarà presente anche il link al questionario che, come per i precedenti test, tutti coloro che si troveranno nei territori coinvolti saranno invitati a compilare per contribuire a implementare il sistema. Coloro che, pur trovandosi nell’area interessata dal test, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-Alert, potranno compilarlo ugualmente per segnalare tale mancanza.

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target. Per quanto riguarda la giornata di oggi 24 gennaio, alle 12:00, i dispositivi delle zone interessate ricederanno un messaggio per “Incidente rilevante in stabilimenti industriali“, ecco dove:

▪ Regione Calabria – BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS)

▪ Regione Campania – GAROLLA S.R.L., Napoli

▪ Regione Emilia–Romagna – SCAM S.P.A., Modena

▪ Regione Sardegna – FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU)

Per approfondimenti consigliamo di visitare www.it-alert.gov.it.

