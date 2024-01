L’Italia torna tra le stelle: Villadei nello Spazio con Ax-3, domani l’attracco alla ISS | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È partito con successo alle 22:49 ora italiana di ieri (le 16:49 locali) dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida, US) il razzo Falcon 9 di SpaceX con a bordo l’equipaggio della missione Axiom Ax-3, cui fa parte il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei. “Siamo di fronte ad un cambio di paradigma epocale, come tanti ce ne sono stati nel corso della nostra storia centenaria – ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti – e l’Aeronautica Militare, con le sue competenze peculiari in questo dominio che è la naturale estensione di quello aereo, vuole essere protagonista di questo cambiamento, facendo anche da stimolo per lo sviluppo ed il successo di un nuovo modello di sinergia tra pubblico e privato di cui questa missione è un esempio significativo“.

“Il nostro sguardo è da sempre rivolto alle stelle. Lo Spazio è il nostro futuro ed è soprattutto quello delle future generazioni. Dobbiamo continuare a lavorare ed investire con una visione in questa direzione. I frutti di questa missione e degli esperimenti che verranno condotti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dal Col. Villadei e dagli altri astronauti contribuiranno ad accrescere competenze scientifiche, tecnologiche e operative fondamentali in tutti gli ambiti, incluso quello della sicurezza e della difesa nazionale, e saranno tasselli importanti per continuare a gettare le basi per il futuro accesso e utilizzo dello spazio da parte di tutti,” ha concluso il Generale Goretti.

Domani l’attracco alla ISS

L’aggancio della capsula Crew Dragon con a bordo gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale, in gergo tecnico docking, è previsto nella mattinata di domani 20 gennaio: l’equipaggio resterà a bordo della ISS per 2 settimane, nelle quali saranno svolti una serie di esperimenti legati alle attività umane nello Spazio, di grande importanza per il Sistema Paese a livello scientifico, tecnologico ed operativo.

L’Aeronautica Militare nel particolare si focalizzerà su attività di ricerca relative all’accesso sicuro allo Spazio e ai risvolti fisiologici della permanenza in orbita, e svolge un ruolo di coordinamento per le attività che aziende e startup italiane hanno promosso, al fine di incrementare l’esperienza del tessuto industriale nazionale nel settore spaziale.

Lancio missione Ax-3, “l’Italia conferma il suo ruolo di protagonista”

In occasione del lancio della missione Ax-3, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha dichiarato: “Con il lancio di Ax-3 l’Italia conferma il suo ruolo di protagonista, continuando a promuovere l’impegno verso le attività spaziali di ricerca e sviluppo, ancorché la valorizzazione del made in Italy per lo Spazio. La missione rappresenta l’occasione per dimostrare ancora una volta la capacità scientifica e tecnologica del Sistema Paese, contribuendo a rafforzare il rilevante ruolo dell’Italia in tutti i comparti di questo settore fortemente strategico. Un grande lavoro di squadra, che è stato possibile grazie anche all’ampio supporto governativo che ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’Agenzia Spaziale Italiana vanta un’importante esperienza nel settore del volo umano nello spazio. Alla missione Ax-3 l’ASI, in coordinamento con i principali istituti di ricerca e università italiane, contribuisce con diversi esperimenti scientifici che saranno eseguiti in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. I risultati di queste sperimentazioni porteranno a una maggiore conoscenza degli effetti della permanenza nello spazio, con rilevanti ritorni in ambito medico su patologie come Alzheimer o stress ossidativo“.

“Grande emozione e la consapevolezza di partecipare ad una giornata storica“: così il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti dopo il lancio della missione Ax-3. “Comincia oggi un nuovo capitolo di storia nel rapporto tra l’uomo e lo Spazio. Grazie all’impegno della Difesa e della sua Aeronautica militare, ed agli accordi con Axiom Space, l’Italia è sempre più protagonista nel settore della ricerca spaziale e nelle opportunità offerte dalla new space economy. Direzione futuro: verso le esplorazioni umane lunari e marziane“.

