Ketsueki-gata: il curioso legame tra gruppo sanguigno e personalità

Nel cuore della cultura giapponese, si cela una credenza affascinante e misteriosa nota come Ketsueki-gata, che collega i gruppi sanguigni alle peculiarità della personalità di un individuo. Sebbene priva di basi scientifiche, questa credenza ha radici profonde nel tessuto culturale del Giappone, estendendosi oltre i confini nazionali per influenzare anche altre parti dell’Asia e persino raggiungere gli Stati Uniti.

In un modo simile all’astrologia, popolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Ketsueki-gata cattura l’immaginazione delle persone, offrendo un’alternativa affascinante per comprendere se stessi e gli altri. Ma perché le persone sono così propense a credere in queste correlazioni apparentemente irrazionali?

Le personalità dei gruppi sanguigni

Secondo questa credenza, i quattro gruppi sanguigni principali – A, B, AB e 0 – sono associati a tratti di personalità specifici. Il Gruppo A, ad esempio, è considerato caldo, amichevole e compassionevole, ma può anche essere ossessivo, testardo e teso. Nel caso del Gruppo B, viene visto come forte, appassionato, deciso ed empatico, ma può altresì mostrare tratti di egoismo, erraticità, irremovibilità e selvatichezza. Il Gruppo AB, invece, è descritto come razionale, composto, socievole e adattabile, ma può manifestare anche tratti di inaffidabilità, criticità, indecisione e distacco. Infine, il Gruppo 0 è percepito come fiducioso, determinato, ottimista e leader naturale, ma può anche essere competitivo, insicuro e incline al lavoro eccessivo.

Le radici di Ketsueki-gata

Le radici di Ketsueki-gata affondano nei primi anni del XX secolo, quando il dottor Kimata Hara pubblicò un articolo che iniziò a collegare i gruppi sanguigni alle personalità, in particolare al temperamento nazionale-culturale. Successivamente, il genetista e medico giapponese Tanemoto Furuhata e lo psicologo sociale Tokeji Furukawa ampliarono questa idea, portandola a un pubblico più ampio attraverso un articolo intitolato “A Study of Temperament and Blood-Groups“.

Nonostante la mancanza di fondamento scientifico e le origini discutibili, Ketsueki-gata ha guadagnato popolarità in Giappone e oltre. La credenza si è infiltrata in vari aspetti della vita quotidiana, trovando spazio in guide romantiche e aziendali che mirano ad aiutare le persone a navigare nelle incertezze della vita. La compatibilità tra i diversi gruppi sanguigni è spesso utilizzata come guida, sia nell’ambito delle relazioni personali che in quello lavorativo.

In un mondo sempre più dominato dalla razionalità scientifica, Ketsueki-gata offre un affascinante sguardo sulla persistenza delle credenze tradizionali e delle pratiche culturali. Anche se può sembrare irrazionale agli occhi di alcuni, il suo impatto nella vita quotidiana dimostra la forza della cultura e la capacità delle persone di trovare significato anche in connessioni apparentemente insolite.