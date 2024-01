Terremoto in Giappone: bilancio sempre più tragico, 92 morti e centinaia tra feriti e dispersi | FOTO

MeteoWeb

Il recente e devastante terremoto che ha colpito il cuore del Giappone ha lasciato dietro di sé un bilancio tragico, con almeno 92 morti e 242 persone ancora disperse, secondo le autorità del dipartimento di Ishikawa. Nonostante i soccorritori abbiano estratto 2 anziane donne vive dalle macerie, le speranze di trovare ulteriori sopravvissuti sono drasticamente diminuite, soprattutto dopo il termine cruciale delle prime 72 ore, considerate decisive per il salvataggio in seguito a un disastro naturale.

Il terremoto magnitudo 7.5, si è verificato lunedì pomeriggio e ha avuto effetti fino a Tokyo, distante 300 km. La penisola di Noto, una sottile striscia di terra nel Mar del Giappone, è stata fortemente colpita, con crolli di edifici e devastazione delle strade. Il primo ministro Fumio Kishida ha dichiarato questo evento sismico, seguito da numerose repliche, come il “disastro più grave” dell’era Reiwa del Giappone, iniziata nel 2019 con l’ascesa al trono dell’imperatore Naruhito.

Secondo un nuovo rapporto provvisorio del dipartimento di Ishikawa, almeno 330 persone sono rimaste ferite nel terremoto e nelle successive repliche. Attualmente, diverse centinaia di persone le cui case sono state distrutte sono ospitate in centri di accoglienza ed evacuazione. Nel frattempo, quasi 30mila persone sono ancora prive di elettricità, mentre circa 90mila non hanno accesso all’acqua corrente nei dipartimenti di Ishikawa, Toyama e Niigata, situati più a Nord. La situazione rimane critica, e gli sforzi di soccorso e di ripristino delle infrastrutture sono in corso.