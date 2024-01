La tempesta Isha flagella il Regno Unito: 70mila case senza elettricità, treni e voli cancellati

MeteoWeb

Migliaia di case sono senza elettricità mentre la tempesta Isha continua a causare il caos nel Regno Unito. Secondo l’Energy Networks Association, circa 70mila utenze sono prive di elettricità in Gran Bretagna, circa 40mila di queste nell’Irlanda del Nord e 30mila nel nord dell’Inghilterra e in Scozia e molte non saranno ricollegate fino a martedì. Sui treni, ai passeggeri è stato detto di non viaggiare a Nord di Newcastle almeno fino a mezzogiorno poiché venti fino a 140 km/h stanno colpendo il Paese. Decine i voli sospesi tra Scozia, Londra e Irlanda sospesi.

Tempesta Isha, allerte e dati del Met Office

Numerose le allerte meteo diramate dal Met Office, tra cui 2 avvisi per vento color ambra e un avviso rosso per parti della Scozia settentrionale, sono stati emessi fino alle prime ore, mentre la Tornado and Storm Research Organization (Torro) ha affermato che un tornado è “possibile” in Inghilterra e Galles.

Cinque automobilisti sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati nell’acqua alluvionale nel North Yorkshire. Quattro veicoli – due auto, un furgone e un camion – sono rimasti intrappolati sulla A684 tra Leeming Bar e Northallerton a Morton on Swale poco prima delle 5 del mattino di lunedì.

Il Met Office ha dichiarato che la velocità del vento più alta registrata durante la tempesta Isha è stata di 159 km/h a Brizlee Wood nel Northumberland, con raffiche di 144 km/h a Capel Curig a Snowdonia domenica.

Forti acquazzoni hanno colpito alcune località, con 28 allerte per inondazioni in vigore in Inghilterra e 50 in Scozia.