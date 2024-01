L’iceberg alla deriva in Antartide, è il più grande del mondo

MeteoWeb

Era impossibile vedere attraverso la neve e la nebbia sui mari dell’Antartide, ma il capo spedizione Ian Strachan sapeva che la sua nave si stava avvicinando a un vero gigante: il più grande iceberg del mondo si trovava da qualche parte davanti a loro. “Poi le nuvole si sono sollevate e abbiamo potuto vedere questa linea bianca, quasi astratta, che si estendeva in entrambe le direzioni all’orizzonte“, ha raccontato ad AFP. Man mano che la nave si avvicinava ieri, enormi crepacci spalancati e bellissimi archi blu scolpiti sul bordo dell’iceberg sono diventati visibili. Onde alte fino a 4 metri vi si abbattevano lato, staccando piccoli pezzi e facendo crollare alcuni archi, ha riferito Strachan.

L’ultimo viaggio dell’iceberg A23a

L’iceberg a forma di dente chiamato A23a ha una superficie di quasi 4.000 km quadrati, rendendolo più del doppio delle dimensioni della Greater London. Dopo essere rimasto bloccato per 3 decenni sul fondale dell’oceano antartico, l’iceberg si sta ora dirigendo a Nord in quello che potrebbe essere il suo viaggio finale. Contiene circa un trilione di tonnellate di acqua dolce che si scioglierà probabilmente nell’oceano lungo il percorso. Attualmente, l’iceberg, che raggiunge i 400 metri di spessore in alcuni punti, è alla deriva tra l’Elephant Island e le South Orkney Islands.

Strachan stava conversando con AFP mentre la sua nave, gestita dalla società di spedizioni EYOS, stava concludendo un tour privato della Penisola Antartica. Aveva programmato di andare all’isola di South Georgia, ma a causa di un’epidemia di influenza aviaria, ha visitato invece A23a.

Non è stata la prima nave a assistere alla maestosità dell’iceberg. La RRS Sir David Attenborough del Regno Unito stava viaggiando verso l’Antartide per una missione scientifica il mese scorso quando ha trovato A23a che ostruiva il suo percorso. Andrew Meijers, il capo scienziato a bordo, ha detto che quando si sono avvicinati all’iceberg, la nebbia si è aperta, è uscito il sole e persino un branco di orche è passato nuotando. “È stato magico“, ha dichiarato Meijers ad AFP. “Ci sono volute 6 ore per superarlo“, ha aggiunto.

Clima o processo naturale?

A23a si è staccato per la prima volta dalla costa antartica nel 1986, diventando così il più antico iceberg del mondo, oltre che il più grande. Ma si è rapidamente bloccato sul fondale oceanico, dove è rimasto per decenni. Andrew Fleming del British Antarctic Survey ha detto ad AFP che nel 2020 ha visto immagini satellitari che suggerivano che stesse “oscillando“.

Poi, alla fine dello scorso anno, A23a si è liberato dalle sue catene di ghiaccio e ha iniziato a dirigersi a Nord. Se ciò sia causato o meno dal cambiamento climatico – il ghiaccio marino invernale dell’Antartide ha raggiunto il suo livello più basso mai registrato l’anno scorso – è ancora una domanda aperta. Fleming ha sottolineato che questi iceberg sono un processo naturale, aggiungendo che ogni anno uno o due iceberg di grandi dimensioni si staccano. “È più probabile che il suo tempo fosse semplicemente arrivato“, ha aggiunto, ma ha sottolineato che tali iceberg fanno parte di un “enorme sistema che sta cambiando drasticamente“. Questa “bestia” si muove più lentamente del passo umano, ha detto Fleming.

Il corridoio degli iceberg

Dopo essersi liberato, A23a ha seguito approssimativamente la stessa traiettoria dei precedenti enormi iceberg A68 e A76, muovendosi lungo il lato Est della Penisola Antartica attraverso il Mare di Weddell lungo un percorso chiamato “iceberg alley“. Mentre l’iceberg viene “espulso nell’Oceano Meridionale“, acque più calde e onde più grandi inizieranno a frantumarlo, ha spiegato Fleming.

Se seguirà il percorso dei due precedenti enormi iceberg, A23a si dirigerà a Nord/Est verso l’isola di South Georgia, un rifugio per la fauna selvatica. C’è un leggero timore che se l’iceberg si piazzerà vicino all’isola, potrebbe impedire a questi animali di raggiungere le zone in cui di solito cercano cibo, minacciando la loro capacità di nutrirsi. Non è previsto però che ciò accada.

A68 si è spezzato invece in pezzi più piccoli, causando problemi non agli animali ma agli esseri umani, rendendo difficile per le navi da pesca navigare nell’area, ha detto Meijers. Un percorso più probabile sarebbe che A23a si muova attorno all’isola e continui a vagare verso Nord. Alcuni iceberg rari sono arrivati così lontano da essere avvistati dalla costa brasiliana.

Alla fine, A23a incontrerà il destino di tutti gli iceberg che viaggiano a Nord: sciogliersi via via nelle acque più calde. “In definitiva, sono condannati“, ha detto Fleming.