Lituania, gelo e vento formano sculture di ghiaccio naturali a Nida | FOTO

MeteoWeb

Inverno alla riscossa in Europa dopo un inizio incerto. Mentre la Scandinavia congela con temperature record, sotto la soglia dei -40°C da tre giorni, in Lituania i forti venti e le temperature gelide hanno trasformato Nida, città nella contea di Klaipėda, in una galleria di spettacolari opere della natura. Lo dimostrano le bellissime immagini, scattate oggi, giovedì 4 gennaio, dal nostro lettore Ezio Cairoli. I forti venti fanno schizzare l’acqua della laguna su panchine, alberi e segnali stradali e le temperature rigide la congelano nell’aria, trasformando gli oggetti in sculture di ghiaccio plasmate dal vento. Si tratta di un fenomeno quasi annuale in questa zona a causa del rigido clima invernale.

Oggi in Lituania si registrano temperature minime fino a -15°C, come a Rokiškis e Birzai, mentre a Nida la colonnina di mercurio è scesa fino a -9°C. Raggiunti i -11°C nella capitale Vilnius.