Tra mito e scienza: come e quando vedere la suggestiva Luna del Lupo, il primo plenilunio dell’anno

La prima delle 12 Lune piene di quest’anno, chiamata anche Luna del Lupo, sarà protagonista in cielo il 25 gennaio (18:54 ora italiana). Perché si chiama così? I lupi ululano davvero alla Luna? Di seguito le info sul primo plenilunio dell’anno e tante curiosità.

La Luna del Lupo, i nomi del plenilunio dei gennaio

La Luna Piena di gennaio è conosciuta come Luna del Lupo, dal nome dei lupi che sono attivi durante le prime parti dell’anno. Si pensa che il nome abbia un’origine celtica e inglese, portato nel Nord America dai coloni europei. Altri nomi celtici della Luna Piena includono Stay Home Moon e Quiet Moon, mentre in alcune culture dei nativi americani è chiamata Severe Moon o Center Moon.

Nella cultura anglosassone la Luna Piena di Gennaio veniva chiamata anche Luna di Yule. Yule è l’antica festa del solstizio d’inverno solitamente celebrata intorno al 21 dicembre.

L’origine dei nomi della Luna Piena

In tempi antichi, era comune seguire il cambiamento delle stagioni seguendo il mese lunare anziché l’anno solare, su cui si basano i 12 mesi del nostro calendario moderno. Per millenni, le persone in tutta Europa, così come le tribù dei nativi americani, hanno chiamato i mesi in base alle caratteristiche che associavano alle stagioni dell’emisfero settentrionale, e molti di questi nomi sono molto simili o identici.

Oggi usiamo molti di questi antichi nomi di mesi come nomi della Luna Piena. Una spiegazione comune è che gli americani coloniali adottarono molti dei nomi dei nativi americani e li incorporarono nel calendario moderno. Tuttavia, sembra che sia una combinazione di nomi di mesi dei nativi americani, anglosassoni e germanici ad avere dato vita ai nomi comunemente usati oggi per la Luna Piena.

Alcuni anni hanno 13 Lune Piene, il che rende una di esse una Luna Blu, poiché non si adatta perfettamente al tradizionale sistema di denominazione della Luna Piena. Tuttavia, questa non è l’unica definizione di Luna Blu.

Perché i lupi ululano?

Indipendentemente da dove derivi il nome Luna del Lupo, i lupi ululano per comunicare a lunghe distanze sia in Nord America che in Europa. È un modo per dire “eccomi” al resto del branco o per dire “state alla larga” agli intrusi.

In primavera e all’inizio dell’estate, i lupi ululano solo per attirare i compagni. Mentre l’estate finisce e si avvicina l’autunno, i lupi ululano sempre più a vicini e nemici. Mentre l’ululato medio di un singolo lupo dura dai 3 ai 7 secondi, il coro di un branco può durare dai 30 ai 120 secondi e più a lungo durante la stagione riproduttiva di febbraio. Quindi i lupi sono particolarmente rumorosi nei primi mesi dell’anno, motivo per cui la gente associava il mese di gennaio all’ululato dei lupi.

I lupi ululano alla Luna?

La comunità scientifica non ha alcuna indicazione che la fase lunare abbia un ruolo particolare nei richiami del lupo, ma questi animali sono notturni, quindi in genere sono più attivi di notte, e ululano in direzione della Luna: puntano il muso verso il cielo per una migliore acustica, perché proiettando il loro ululato verso l’alto trasporta il suono più lontano.

Come vedere la Luna del Lupo

Il momento preciso in cui la Luna sarà piena sarà il 25 gennaio 2024 alle 18:54 ora italiana, ma il disco lunare apparirà pieno già il 24 di gennaio, e continuerà ad esserlo per qualche notte dopo il plenilunio. In quel momento, il nostro satellite naturale raggiungerà la sua luminosità massima, con una magnitudine di -12,4. La prossima Luna piena, nota anche come Luna della Neve, sarà il 24 febbraio 2024. La prossima Luna del Lupo sarà il 13 gennaio 2025, alle 23:27 ora italiana.