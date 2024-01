Maltempo Abruzzo, furiosa mareggiata a Casalbordino: cedono 60 metri di lungomare | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il forte maltempo di queste ore sull’Italia ha scatenato anche furiose mareggiate. Una di queste ha danneggiato 60 metri del lungomare a Casalbordino lido, in provincia di Chieti. Il personale della Protezione Civile e gli operai del Comune sono all’opera per il contenimento dei danni. Il cedimento interessa un tratto di strada sul lungomare nord della località del litorale adriatico e ha imposto la chiusura al transito veicolare di via Bachelet, all’altezza dell’hotel Sporting.

“Ho fatto restringere 300 metri di carreggiata“, ha dichiarato il sindaco Filippo Marinucci, che ha annunciato un sopralluogo, domani, da parte del personale del Servizio opere marittime della Regione Abruzzo. “Servono le scogliere frangiflutti, che verranno costruite al largo – ha aggiunto il primo cittadino -. Oggi sarebbero dovuti partire i lavori, ma va cambiato anche il Piano difesa costa, ne parlerò domani con i tecnici della Regione”.

Mareggiata danneggia il lungomare di Casalbordino

