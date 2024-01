Tanta neve in Abruzzo, da Roccaraso a Campo Imperatore | FOTO

MeteoWeb

Il traffico procede lentamente sull’Altopiano delle Cinquemiglia lungo la SS17 in Abruzzo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche attuali. Nella zona dell’Alto Sangro, la circolazione è particolarmente rallentata, quasi al passo d’uomo. Sin dalle prime ore di questa mattina, si registrano disagi a causa delle abbondanti nevicate che hanno imbiancato località abruzzesi da Roccaraso a Passolanciano, da Ovindoli a Campo Imperatore, da Rivisondoli a Pescocostanzo e Castel di Sangro (L’Aquila).

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della locale compagnia, sono intervenuti per regolare il traffico e gestire i flussi veicolari. Alcuni veicoli sono rimasti impantanati nella coltre bianca, causando ulteriori complicazioni alla circolazione. Gli operatori dei mezzi spazzaneve sono attivi sin dalle prime ore del mattino, ma la situazione risulta particolarmente critica, soprattutto nei pressi del comprensorio sciistico di Roccaraso. La presenza delle squadre addette alla pulizia delle strade è mirata a ripristinare la viabilità, ma al momento la circolazione rimane difficoltosa.

