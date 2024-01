Maltempo, alluvioni in Germania: la situazione rimane critica in diversi Länder

MeteoWeb

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si trova oggi in visita nelle regioni colpite dalle inondazioni della Sassonia–Anhalt. Già a Capodanno Scholz aveva visitato le zone alluvionate della Bassa Sassonia. Questa volta, il Cancelliere è accompagnato dal Ministro federale dell’Ambiente, Steffi Lemke, e dal Primo Ministro del Land, Reiner Haseloff. Secondo quanto riportato da Tagesschau, è previsto un incontro presso la diga del ponte Helmebrücke, che rischia di cedere, con la partecipazione dell’amministratore distrettuale del distretto di Mansfeld-Südharz, André Schröder. Successivamente, è previsto un confronto con il responsabile delle operazioni, i servizi di emergenza e i sindaci dei comuni interessati. Dopo l’incontro, Scholz, Lemke e Haseloff si recheranno in un impianto di riempimento di sacchi di sabbia nella città di Berga per dialogare con i volontari.

In altri Länder federali, soprattutto in Bassa Sassonia, i servizi di emergenza stanno affrontando da giorni i danni causati dalle persistenti piogge. Numerosi livelli dell’acqua nella Bassa Sassonia e in alcune parti di Brema continuano a segnalare il massimo livello di allerta. La situazione rimane critica anche nei bacini idrografici di Aller, Leine e Oker, così come in quelli di Hase e Hunte.

L’emergenza legata alle inondazioni sta avendo gravi conseguenze anche sull’agricoltura. Secondo l’associazione degli agricoltori, praticamente tutti i lavoratori del settore in Bassa Sassonia sono attualmente colpiti dalle inondazioni dei loro campi o dai danni causati dall’umidità. Gli aiuti per le inondazioni in Bassa Sassonia stanno giungendo anche dall’estero: una squadra francese della protezione civile sta lavorando alla realizzazione di una diga mobile vicino a Winsen an der Aller.