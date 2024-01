Maltempo Argentina, temporali nella provincia di Buenos Aires: allagamenti e blackout, paura anche per Belen Rodriguez | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Notte di forte maltempo in alcune zone della provincia di Buenos Aires, in Argentina. A farne le spese anche la showgirl Belen Rodriguez, che ha pubblicato sui propri canali social immagini della propria casa a Reta allagata dalla pioggia. “Tempesta elettrica a Reta. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”, ha scritto Belen sui social, postando un video che la mostra intenta a spazzare via l’acqua. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere il cielo illuminato dai continui fulmini provocati dal temporale, una vera e propria tempesta di fulmini.

Anche nella vicina Claromecó, il forte temporale della notte scorsa ha portato forti piogge che hanno generato allagamenti e la necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere l’acqua dalle abitazioni. Per un certo tempo, anche il vento ha soffiato forte sulla località. In questo contesto si è verificato un esteso blackout.

