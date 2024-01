Maltempo Basilicata, le mareggiate aggravano l’erosione costiera a Scanzano Jonico

MeteoWeb

Le forti mareggiate degli ultimi giorni stanno aggravando il fenomeno dell’erosione costiera a Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Ieri, le forti onde hanno fatto arretrare il profilo del litorale in località Terzo Madonna. Per ragioni di sicurezza, l’ufficio tecnico del Comune ha deciso la chiusura della strada comunale limitrofa alla località interessata.

I fenomeni erosivi colpiscono da tempo la costa jonica e hanno già provocato gravi danni a Metaponto. Il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha fatto appello alla Regione Basilicata per prevedere ‘‘fondi congrui” per combattere il fenomeno erosivo. ”Ricordo che la giunta regionale guidata da Marcello Pittella aveva stanziato fondi per circa 7,5 milioni di euro – ha detto Marrese – prevedendo interventi importanti per combattere l’erosione anche nel centro jonico, fondi poi di fatto revocati lo scorso anno dall’attuale esecutivo regionale. Oggi, anche a causa di quel provvedimento di revoca e del conseguente mancato intervento sul litorale di Scanzano, assistiamo a un aggravamento del fenomeno erosivo determinato da una violenta mareggiata che ha portato alla conseguente interdizione di una strada parallela all’arenile in località Terzo Madonna, su provvedimento assunto dal settore tecnico del Municipio”. Marrese spera in ”un immediato provvedimento regionale di assegnazione di somme”.

