Maltempo Brasile: un morto e migliaia senza luce nello Stato di San Paolo

Ieri lo Stato brasiliano di San Paolo è stato colpito da un violento temporale accompagnato da forti venti, lasciando dietro di sé un tragico bilancio. Si contano almeno un morto, 4 feriti e numerose persone rimaste senza elettricità. La vittima è un uomo di 58 anni, tragicamente colpito da un albero nella città di Itupeva mentre si stava dirigendo a casa in auto insieme alla moglie e alla figlia.

Nella megalopoli di San Paolo, il maltempo ha causato notevoli danni, tra cui il crollo della struttura di manutenzione del tetto del Parco Ibirapuera. A seguito di questo incidente, 4 persone sono state trasportate in ospedale, due delle quali con possibili fratture alla schiena.

La tempesta ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica per migliaia di residenti, soprattutto nella zona sud della città. I vigili del fuoco attribuiscono l’interruzione al crollo di almeno 200 alberi sulla rete elettrica. La situazione si presenta critica, con numerose famiglie costrette a fronteggiare la mancanza di luce nelle proprie abitazioni. Gli sforzi di riparazione e soccorso sono attualmente in corso per affrontare gli impatti devastanti di questo imponente evento meteorologico.