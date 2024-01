Maltempo in Calabria, guasti ad impianti e rete idrica: molte località restano senz’acqua

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta interessando da questa notte la Calabria si stanno verificando alcuni disservizi elettrici agli impianti idrici gestiti dalla Sorical. In particolare è fermo l’impianto di potabilizzazione Santa Domenica che alimenta la città di Catanzaro, una squadra elettrica sta intervenendo per ripristinare il guasto alla cabina elettrica. Sempre in provincia di Catanzaro un guasto elettrico si è verificato all’impianto di rilancio Marmore Giardinelli che alimenta i comuni di Girifalco e Cortale. Stessa problematica all’impianto di sollevamento Pettogallico per la zona di Sambatello, in questo caso è stata attivata la richiesta di intervento a Enel Distribuzione perché il guasto è sulla linea di distribuzione.

Nella giornata di sabato anche l’impianto Molina di Scalea ha subito un guasto elettrico prontamente riparato.

Fermi per l’alta torbidità dell’acqua in ingresso gli impianti di potabilizzazione Casali che alimenta i comuni di Spezzano Sila, Casali del Manco, Celico e Pietrafitta; l’impianto Ipot Trionto Sila Greca che alimenta i comuni di San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Acri e Luzzi. I due impianti sono predisposto al riavvio del processo di potabilizzazione non appena rientrano i parametri di alta torbidità.