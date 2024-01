Allerta Meteo, il Ciclone si intensifica: maltempo da Bologna a Palermo, fenomeni estremi al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania sta continuando a flagellare l’Italia con forte maltempo così come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Nella notte e nella mattinata odierna un forte vento di ponente sta flagellando l’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, con raffiche impetuose che sulla terraferma hanno raggiunto velocità di 96km/h a Carini (Palermo), 95km/h a Marina di Patti (Messina), 93km/h a Lattarico (Cosenza), 90km/h a Brolo (Messina), 85km/h a Palermo Punta Raisi, 83km/h a Lamezia Terme, 82km/h a Palermo Centro, Acireale e Monreale.

Il maltempo sta interessando gran parte del Centro/Sud: la Regione più colpita è la Calabria, con intensi nubifragi su tutto il versante tirrenico e qualche sconfinamento nel catanzarese jonico. Dalla mezzanotte sono caduti ben 78mm di pioggia ad Arcavacata, 76mm ad Altilia, 74mm a Soveria Mannelli, 68mm a Nicastro, 66mm a Montalto Uffugo, 62mm a Lattarico, 56mm a Domanico, 54mm a Martirano Lombardo, 53mm a Catanzaro, 51mm a Cosenza e Decollatura, 50mm a Castrolibero, 46mm a Cortale, 42mm a Simeri Crichi, Pentone e Serralta,

Ma sta piovendo anche su gran parte del resto d’Italia, nel medio-basso Tirreno (Lazio e Campania), in Puglia, in Sicilia e soprattutto nel medio-alto Adriatico tra Marche settentrionali e Romagna con 65mm di pioggia a Pesaro, 60mm a Cattolica, 52mm a Saludecio, 31mm a Rimini, 27mm a Bologna.

Allerta Meteo, ancora maltempo nelle prossime ore

Nelle prossime ore proseguirà il maltempo su tutto il Paese, come possiamo osservare nella mappa di seguito del modello Moloch del CNR-ISAC. Tanta neve sui Balcani, ma nevicate anche sull’Appennino italiano dall’Emilia alla Sicilia. Attenzione alle forti piogge in Abruzzo, Campania e ancora Calabria tirrenica.

Allerta Meteo, domani il maltempo si concentra al Sud

Domani, lunedì 8 gennaio, il Ciclone continuerà ad imperversare sull’Italia ma il maltempo stavolta si concentrerà al Sud, pur con la persistenza di nubi e qualche precipitazione anche al Nord (specie Romagna e Piemonte). Le temperature saranno in ulteriore calo, tanto che la neve cadrà più abbondante sui rilievi appenninici, comunque in montagna ma non più soltanto in alta quota, bensì anche nell’alta collina.

Le Regioni più colpite dal maltempo saranno ancora una volta quelle del Sud, ma anche la Sardegna verrà investita da piogge e temporali. I fenomeni più estremi interesseranno la Calabria tirrenica, la Sicilia occidentale e la Puglia centro/settentrionale come possiamo vedere dalle mappe di seguito:

Il maltempo persisterà al Sud anche nei giorni successivi, per tutta la settimana entrante.

