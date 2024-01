Maltempo, il ciclone al Sud alimenta piogge torrenziali in Sicilia e Calabria. Tanta neve sull’Etna

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia, in modo particolare in Sicilia e in Calabria dove le forti piogge alimentate dal ciclone in transito sul Mediterraneo centrale si sono estese nella notte. L’area più colpita dalle precipitazioni è quella compresa tra Messina, Reggio Calabria e Catania, con particolare riferimento ai versanti jonici esposti al fenomeno dello “stau”.

Osservando i dati pluviometrici, infatti, possiamo vedere come le piogge più abbondanti sono concentrate sui versanti orientali dell’Etna (oltre 230mm), dei Peloritani (oltre 130mm) e dell’Aspromonte (oltre 60mm), con il peggioramento ancora in corso:

Piogge tra le province di Catania e Messina : 233mm a Giarre, 181mm a Piedimonte Etneo e Nunziata, 150mm a Riposto, 135mm ad Antillo, 128mm a Linera, 120mm a Melia, 106mm a Rimiti, 101mm a Calatabiano, 99mm ad Aci San Filippo, 90mm a Graniti, 87mm a Letojanni, 83mm a Castelmola, 82mm a Forza d’Agro, 75mm a Mandanici, 73mm a Montagna Grande, 70mm a Lavinaio, 69mm a Linguaglossa, 67mm a Fondachelli , 63mm a Fiumedinisi, 62mm a Pizzo Rosarello, 61mm a Pagliara e Castiglione di Sicilia.

: a Giarre, a Piedimonte Etneo e Nunziata, a Riposto, ad Antillo, a Linera, a Melia, a Rimiti, a Calatabiano, ad Aci San Filippo, a Graniti, a Letojanni, a Castelmola, a Forza d’Agro, a Mandanici, a Montagna Grande, a Lavinaio, a Linguaglossa, a Fondachelli , a Fiumedinisi, a Pizzo Rosarello, a Pagliara e Castiglione di Sicilia. Piogge in provincia di Reggio Calabria: 61mm a Bovalino Marina, 52mm a Locri, 51mm ad Ardore Superiore, 42mm a Platì, 38mm a San Luca e Sant’Agata del Bianco, 36mm ad Antonimina, 32mm a Gioiosa Jonica, 31mm a Canolo Nuovo.

Sull’Etna la neve è caduta abbondante oltre i 1.500 metri di altitudine.

Il maltempo sta provocando danni e disagi nella Sicilia orientale, tra Messina e Catania, dove si sono verificate le precipitazioni più intense e abbondanti. Nelle prossime ore avremo forti piogge nella Calabria jonica, dalla locride a Catanzaro, ma oggi il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso anche la Sardegna con nubifragi nelle zone tirreniche dell’isola. Nel pomeriggio/sera avremo forti temporali sul Tirreno e piogge sparse su tutto il territorio calabrese e siciliano; qualche temporale interesserà anche il Salento, con piogge sparse in Abruzzo e Molise.

Allerta Meteo anche per domani, venerdì 12 gennaio

Il maltempo continuerà anche domani, soprattutto in Calabria e Sicilia con forti temporali al mattino tra le isole Eolie e la Sicilia orientale. Tuttavia, già dal pomeriggio di venerdì le condizioni meteo inizieranno a migliorare e nel weekend tornerà a splendere il sole, seppur con un brusco calo delle temperature che scenderanno in tutto il Sud su valori tipicamente invernali.

