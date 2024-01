Maltempo Germania, allerta per neve e ghiaccio: caos trasporti

MeteoWeb

Allerta meteo in Germania: il servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede forti nevicate e formazione di ghiaccio, con notevoli impatti sul traffico ferroviario e aereo. Gli esperti meteo, citati dall’emittente Ard, hanno segnalato un rischio estremo di formazione di ghiaccio, soprattutto nella regione Sud/Ovest del paese. Forti nevicate sono attese anche nelle regioni occidentali e centrali della Germania, coinvolgendo anche le zone orientali del Paese.

L’aeroporto di Francoforte si prepara a numerose cancellazioni di voli a causa delle previste nevicate. Fraport, l’operatore aeroportuale, ha dichiarato che ci saranno forti limitazioni fino a giovedì, con 570 voli dei 1.047 programmati già cancellati in anticipo. L’aeroporto di Saarbrücken ha annunciato la completa interruzione delle operazioni di volo per oggi, mentre l’aeroporto di Berlino-Ber sperimenta limitazioni nel traffico aereo.

Anche il traffico ferroviario è fortemente colpito. La Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca, sta prendendo misure per affrontare i disagi causati dal maltempo. I dipendenti nelle regioni colpite sono pronti a liberare gli scambi e garantire la sicurezza nei passaggi a livello. Veicoli di sgombero e locomotive pesanti sono pronti in punti strategici della rete ferroviaria. A causa dell’allerta meteo, i collegamenti ferroviari per i viaggi a lunga percorrenza sono stati aboliti.

Anche le scuole sono influenzate dalle avverse condizioni meteo. In alcuni quartieri della Baviera, le lezioni sono state cancellate o si svolgono a distanza.