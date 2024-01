Maltempo, dal Governo oltre 27 milioni per le calamità in Emilia Romagna e Calabria

MeteoWeb

Oggi, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare Nello Musumeci, il Governo ha deliberato due interventi finanziari di protezione civile riguardanti l’Emilia Romagna e la Calabria. Nel primo intervento, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna per l’eccezionale ondata di maltempo verificatisi tra il 23 ottobre e i primi di novembre dello scorso anno. Per affrontare le prime spese, è stata stanziata la somma di 11 milioni e 800 mila euro. Si procederà con ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente.

L’altra delibera riguarda lo stanziamento di 15 milioni e 650 mila euro per far fronte agli interventi calamitosi che tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2022 hanno interessato alcune aree della provincia di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Le somme si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo nel maggio scorso per un importo di 3 milioni e 250 mila euro.