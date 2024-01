Maltempo, in Trentino neve oltre i 1.000 metri: continuerà fino a domani mattina

MeteoWeb

La neve sta scendendo a partire dai 1.000 metri di quota circa in Trentino ma l’estesa precipitazione che sta interessando la provincia, per il momento, non ha creato particolari disagi al traffico. Lo rende noto una nota della Provincia. Nelle varie località del Trentino sono caduti tra i 3 e gli 8 centimetri di neve, con picchi fino a 10 centimetri in Val di Cembra, Fiemme e Fassa.

Secondo le previsioni di Meteotrentino, la nevicata proseguirà con questa intensità fino alla prima mattinata di domani, sabato 6 gennaio; seguirà un’attenuazione e poi l’esaurimento dei fenomeni in tarda serata. Nella giornata di domenica 7 gennaio, è atteso tempo nuvoloso e un’intensificazione del vento dai settori nordorientali, con qualche occasionale precipitazione.

Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio gestione strade, coadiuvato in alcune tratte dalle imprese private alle quali è stato affidato il servizio. La Provincia ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate in caso di neve. La raccomandazione è di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

