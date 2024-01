Maltempo Liguria, crolla un muraglione a Sanremo: 5 evacuati

MeteoWeb

Il territorio della Liguria risente delle forti piogge dei giorni scorsi. Dopo le diverse frane registrate in varie zone della regione, nella mattinata di oggi è crollato un muraglione in via della Libertà a Sanremo. Una famiglia di cinque persone è stata fatta evacuare in via precauzionale ma fortunatamente non si registrano feriti. Gli evacuati hanno trovato alloggio presso parenti. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune. Nelle prossime ore, è previsto un sopralluogo per monitorare lo smottamento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: