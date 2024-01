Maltempo Liguria, SP38 chiusa per frana nello Spezzino

MeteoWeb

Il maltempo delle scorse ore, con piogge abbondanti su parti della Liguria, ha provocato diverse frane e smottamenti sul territorio. A causa di una frana, è chiusa da ieri sera la strada provinciale 38 nei pressi di Pignone (località Chiesetta), in provincia della Spezia. La stessa zona era già stata interessata da uno smottamento in passato, riattivatosi nelle scorse ore. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Provincia per la messa in sicurezza del tratto. Rimane chiusa anche via Acquasanta, tra Genova e Mele, interessata ieri pomeriggio da una frana: in corso i rilievi.

