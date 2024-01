Maltempo, mareggiate a Napoli: sulla spiaggia spunta anche la carcassa di un animale

MeteoWeb

Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, detriti e rifiuti gettati in acqua e abbandonati sugli arenili sono ricomparsi a Napoli sulle spiagge libere di San Giovanni a Teduccio e di Mergellina. In particolare, in un punto del tratto di costa nell’area orientale della città si è spiaggiata anche la carcassa di un animale. A sottolineare l’accaduto il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha appellato la Capitaneria di Porto e richiesto urgenti interventi di bonifica. Per il parlamentare è però necessario “fare prevenzione e combattere l’inciviltà”. “Va limitato – le parole di Borrelli – l’uso della plastica e in ogni caso bisogna smaltirla in modo adeguato senza creare ulteriori danni all’ambiente. Mare e spiagge sono risorse fondamentali e vanno tutelati. Chi sgarra deve essere punito”.