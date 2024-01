Maltempo, neve nell’Alto Oltrepò Pavese: paesaggi imbiancati | FOTO

MeteoWeb

Prima neve del 2024 sulle montagne dell’Alto Oltrepò Pavese, oltre i 1000 metri di quota. Tra la tarda serata e la notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, sono caduti circa 15 centimetri di neve nella zona dei comuni del Brallo, Santa Margherita Staffora e Menconico (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le strade sono state imbiancate e sono, dunque, entrati in azione i mezzi spargisale e spartineve di Provincia, Anas e dei Comuni interessati. Il sale verrà sparso sull’asfalto anche nelle prossime ore, per evitare la formazione di lastre di ghiaccio in previsione dell’annunciato abbassamento delle temperature.

