Maltempo, piogge incessanti e inondazioni in Belgio: allagamenti, evacuazioni e una vittima

Le intense precipitazioni e il temporale che si sono abbattuti sul Belgio dalla scorsa notte hanno generato allagamenti in varie zone del Paese, causando la tragica morte di una donna di 59 anni. La vittima è stata colpita da una recinzione spostata dal vento, come riportato dal governatore della regione delle Fiandre Orientali, nel Nord del Paese. Le inondazioni hanno colpito le abitazioni nelle Fiandre, costringendo le autorità ad attivare il piano di allerta, sebbene al momento non siano in corso evacuazioni su vasta scala.

Secondo i resoconti dei media locali, 18 persone sono state costrette a lasciare un campeggio situato in un centro sportivo nella provincia vallona di Namur, nel Sud del Paese. Nella regione della Vallonia, diversi fiumi e i loro affluenti potrebbero tracimare nelle prossime ore, aumentando il rischio di ulteriori inondazioni. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e prendendo le necessarie misure per affrontare gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse.