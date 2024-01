Maltempo Sicilia: il vento sferza Catania e Siracusa, ormeggi di nave da crociera si spezzano

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania, ufficialmente denominato “Charlotte”, sta alimentando forti venti al Sud Italia, con mareggiate che si intensificheranno nelle prossime ore. Le raffiche che infuriano a Siracusa hanno causato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera Msc che si trova al Porto di Siracusa. La nave è senza passeggeri e sta osservando una sosta tecnica. In corso le operazioni di recupero.

Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento a Siracusa, in particolare in via Elorina, nella zona Sud della città, e nelle contrade balneari. Le folate di vento hanno portato via le tegole di diverse abitazioni, sparse in ogni zona della città, dalla Borgata ad Ortigia. Volati via anche cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente.

Il maltempo sta bersagliando anche Catania e provincia: diversi gli alberi pericolanti a Grammichele e a Vizzini, mentre in via Aldo Moro a Gravina di Catania un palo della luce è crollato sulla sede stradale.

