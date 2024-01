Maltempo Slovenia: 5 persone intrappolate nella grotta di Monte Croce, oggi il recupero

MeteoWeb

Il livello dell’acqua nella grotta di Monte Croce (Krizna Jama), in Slovenia, sta attualmente diminuendo, offrendo la possibilità di recuperare le 5 persone intrappolate da sabato scorso. Secondo la stampa slovena, il servizio di soccorso speleologico ha programmato di scendere nella grotta durante la mattinata odierna per mettere in salvo una famiglia composta da 3 persone e le 2 guide, che erano rimaste bloccate a causa dell’innalzamento delle acque causato da intense precipitazioni.

Le operazioni di soccorso erano state rimandate ieri a causa del livello dell’acqua, ma ora sembra che le condizioni siano favorevoli per l’intervento. Le 5 persone intrappolate, che si trovano in un bivacco riscaldato su una sporgenza rocciosa a una decina di metri al di sopra del livello dell’acqua, sono in buone condizioni e al sicuro. Hanno a disposizione cibo, abbigliamento caldo e fornelli. Secondo le ultime informazioni provenienti dalla squadra di speleologi, rientrata ieri sera dalla grotta, le condizioni di salute delle persone intrappolate sono stabili.