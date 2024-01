Maltempo, la tempesta Isha si abbatte su Regno Unito e Irlanda: gravi danni e blackout, è una notte di paura

MeteoWeb

La tempesta Isha sta flagellando questa notte le isole Britanniche, provocando venti impetuosi da ovest e sud/ovest su tutto il territorio di Irlanda, Scozia, Galles e Inghilterra. Il vento impetuoso sta provocando gravi danni, con migliaia di alberi abbattuti in tutto il territorio britannico ed estesi blackout elettrici, mentre gli aerei hanno difficoltà a decollare ed atterrare dai principali aeroporti delle isole. A Glasgow e Belfast, dove il vento supera i 100km/h, molti voli sono stati cancellati e dirottati.

Le raffiche più forti registrate nel Regno Unito hanno raggiunto, fino al momento, 178km/h a Bealach na Bà, 172km/h a Aonach Mòr, 144km/h a Capel Curig, 139km/h a The Cairnwell, 130km/h a Caernarfon, 126km/h a Aberdaron, 122km/h a Loftus Samos, 120km/h a Mumbles e Fernsehturm Emley Moor.

In Irlanda, invece, abbiamo raffiche di 137km/h a Mace Head, 130km/h a Béal an Mhuirthead, 126km/h a Malin Head, Sligo Flughafen e Claremorris, 122km/h a Finner Camp.

Il servizio ferroviario in Scozia era già stato preventivamente interrotto e rimarrà fermo anche lunedì. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha emesso un insolito avviso di vento generalizzato per quasi tutto il Regno Unito e ha affermato che esiste la possibilità di un tornado nell’Irlanda del Nord e in parti dell’Inghilterra settentrionale e della Scozia. “Esiste il rischio di pericolo per la vita e di venti dannosi che potrebbero portare ad alcune interruzioni di corrente in alcuni punti. Alcune grandi onde intorno alle regioni costiere potrebbero portare detriti sulle strade e gli alberi potrebbero cadere”, ha detto il meteorologo Tom Morgan.

Nell’Irlanda occidentale le contee di Donegal, Galway e Mayo sono state avvertite di raffiche estremamente forti e possibilmente distruttive da domenica pomeriggio fino al mattino. Alla gente è stato detto di stare lontano dalla costa per il rischio di mareggiate devastanti.

Il percorso della tempesta Isha, dagli USA alle isole Britanniche