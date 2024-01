Mare mosso, grave incidente su un traghetto Messina-Salerno: camion ribaltati

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal “Ciclone dell’Epifania” ha rappresentato un grosso problema anche per la navigazione in questo weekend. Una nave si è incagliata per il forte vento nel porto di Casamicciola, a Ischia, mentre è stato probabilmente il mare molto mosso ad innescare un grave incidente sul traghetto Delta tour partito da Messina alle 2.30 e diretto a Salerno. Secondo quanto denuncia in una nota Tania Andreoli, Presidente della Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani, diversi autoarticolati e camion si sono mossi e ribaltati su un fianco sul traghetto forse a causa del loro cattivo ancoraggio.

“La Laais – dice Andreoli – si attiverà da subito per fare chiarezza sul sinistro, probabilmente dovuto da negligenza ed imperizia, nonché dal mancato rizzaggio in presenza di mare a forza 8 ed invita i danneggiati a portare la propria testimonianza sui banchi della politica. In presenza di maltempo già preannunciato, le altre compagnie di navigazione avevano già sospeso la navigazione”.

