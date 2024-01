Maltempo, temporali e forte vento in Sicilia: grandine a Piazza Armerina, strage di alberi nel Messinese | FOTO

MeteoWeb

Altra giornata di forte maltempo in Sicilia a causa del “Ciclone dell’Epifania”, che ha portato forte vento, piogge e anche temporali sull’isola. In questo momento, temporali sono in atto nel settore sudorientale, già colpito duramente ieri dai grandine e forti raffiche di vento. Per il secondo giorno consecutivo, Piazza Armerina, località dell’Ennese, è stata interessata da una grandinata, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia David Cartarrasa.

Anche alcune località del Palermitano hanno registrato grandine, come Ficuzza e Prizzi.

Maltempo Sicilia, grandine a Ficuzza

Per quanto riguarda le precipitazioni, i dati (parziali) più rilevanti sull’isola indicano: 24mm a Torre Faro, 23mm a Ragusa, 18mm a Patti, 16mm a San Saba, 15mm a Modica.

Anche il vento, che oggi sulla costa tirrenica siciliana ha sfiorato i 100km/h, sta continuando a provocare disagi. A causa delle raffiche di vento che sferzano sia la città di Messina che la provincia tirrenica, infatti, i Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impiegati in numerosi interventi (circa 50), dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi, principalmente per alberi su sede stradale e autostradale. Le foto a corredo dell’articolo documentano gli interventi nel viale Regina Margherita, nella via Sofia Idelson a Messina, presso lo svincolo autostradale di Milazzo ed in località Quattropani di Lipari.

A causa del forte vento, un ponteggio è caduto a Misilmeri (Palermo) in via L20. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i Carabinieri. In quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti.

