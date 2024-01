Forti raffiche di vento a Palermo, diversi alberi caduti e auto danneggiate

MeteoWeb

Le potenti raffiche di vento che hanno colpito Palermo nelle scorse ore hanno causato il crollo di numerosi alberi, soprattutto nella parte settentrionale della città. Circa 10 veicoli hanno subito danni. La notte è stata caratterizzata da un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi per gestire gli effetti della tempesta. Numerose piante sono cadute in diverse zone, tra cui Partanna Mondello, Mondello, Capo Gallo e nei dintorni dello stadio “Barbera”.

