Maltempo, forte vento di ponente: furiosa mareggiata alle Isole Eolie | VIDEO

Il Ciclone dell’Epifania sta continuando a colpire l’Italia con forte maltempo. Nella notte e nella mattinata odierna, un forte vento di ponente sta sferzando l’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, con le raffiche che hanno sfiorato i 100km/h sulla terraferma. In questa situazione, una forte mareggiata sta colpendo le Isole Eolie. Nel video a corredo dell’articolo, si può vedere la furia della mareggiata e sullo sfondo l’isola di Salina.

Nelle scorse ore, il forte vento ha provocato danni e disagi in varie zone della Sicilia.

