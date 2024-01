Maltempo Sicilia, forti temporali nel Siracusano: Noto imbiancata dalla grandine, alberi abbattuti da un forte downburst | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge e forti temporali stanno interessando la Sicilia sudorientale, in particolare il Siracusano, a causa del “Ciclone dell’Epifania”. A farne le spese maggiori è stata la località di Noto, colpita da un’intensa grandinata che ha ricoperto le strade di bianco come fosse neve, e da un forte downburst, ossia raffiche di vento lineari in uscita dal temporale, che ha provocato danni, come alberi abbattuti e oggetti divelti. Ma anche altre località vicine sono state interessate dai fenomeni, come Ispica, Modica, Rosolini e Pachino. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

Per quanto riguarda le precipitazioni, finora le quantità maggiori si registrano nella Sicilia occidentale, con 33mm di pioggia a Carini, 30mm a Partanna, 29mm a Contessa Entellina, 25mm a Monreale, 24mm a Sciacca, 21mm a Caltabellotta.

Forte downburst a Noto, nel Siracusano

Maltempo: annullate le manifestazioni per l’Epifania nel Ragusano

A causa del maltempo in atto sulla Sicilia sudorientale, in gran parte dei Comuni della provincia di Ragusa sono state annullate le manifestazioni pubbliche esterne in programma per l’Epifania. I danni maggiori al momento sono stati registrati sul versante ipparino, in particolare nella zona di Acate a causa del forte vento. Sradicato un albero che ha interrotto la Vittoria-Comiso e che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la sede stradale. Divelta qualche tettoia. Anche al porto di Scoglitti è caduto un grosso ramo di un albero del lungomare. La pioggia violenta e intermittente, accompagnata da lampi, tuoni e raffiche di vento anche a 50 nodi, non avrebbe fatto segnalare al momento, altri danni rilevanti.

Attenzione al forte vento che toccherà picchi estremi tra stasera e la prossima notte tra il Canale di Sicilia e il basso Tirreno, provocando forti mareggiate sulle coste della Sicilia occidentale e sulle Isole Eolie.

