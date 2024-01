Allerta Meteo per il Ciclone dell’Epifania: vento da uragano e violente mareggiate al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania è arrivato sull’Italia e sta alimentando maltempo estremo su gran parte del Paese, in modo particolare il Nord/Est e le Regioni centrali tirreniche con piogge torrenziali. Il clima è ancora molto mite, ad eccezione del Nord/Ovest: abbiamo infatti +12°C a Firenze, +13°C a Trieste, +16°C a Pescara e Latina, +18°C a Bari, Messina e Lecce, +19°C a Reggio Calabria.

Il maltempo si intensificherà considerevolmente nelle prossime ore, concentrandosi al Centro/Sud con temperature in calo, forti piogge, temporali e soprattutto dal pomeriggio di oggi l’irruzione di venti impetuosi che raggiungeranno valori degni di un uragano tropicale. Impressionanti le mappe del modello Moloch (CNR-ISAC) per oggi e domani:

Allerta Meteo per il Ciclone dell'Epifania: il forte vento per sabato 6 e domenica 7 gennaio

Come possiamo vedere dalle mappe, il vento toccherà picchi estremi tra stasera e la prossima notte al Sud Italia, tra il Canale di Sicilia e il basso Tirreno, a causa del forte gradiente barico intorno al Ciclone posizionato sull’Italia centrale e profondo 995hPa.

Il maestrale-ponente che tra stasera e la prossima notte flagellerà il Sud provocherà impetuose mareggiate dapprima sulla Sicilia occidentale, poi sulle isole dell’arcipelago (attenzione a Malta!), poi anche le isole Eolie e la Calabria tirrenica. Il vento supererà i 120km/h in molte località con gravi danni in modo particolare per il mare in tempesta lungo le zone costiere. E anche domani, domenica 7 gennaio, avremo un forte vento occidentale che continuerà a soffiare impetuoso nel basso Tirreno e sulla Sicilia.

