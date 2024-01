La marea di microplastiche raggiunge anche Gibilterra: rafforzata la vigilanza

MeteoWeb

Anche a Gibilterra scatta l’allerta microplastiche “in relazione alla grave perdita in mare dalla nave cargo ‘Taconao’ l’8 dicembre di almeno 6 container che trasportavano 26 tonnellate di micro-granuli di plastica al largo delle coste della Galizia”, segnalano le autorità in una nota. Il Dipartimento di Ambiente del governo di Gibilterra ha mobilitato l’Unità di investigazione e protezione ambientale (Epru) per rafforzare la vigilanza sul litorale della Rocca, dopo la notizia del ritrovamento di quantità di microplastiche sulla vicina spiaggia di Bolonia (Tarifa), sulla costa atlantica meridionale della Penisola Iberica.

Le autorità di Gibilterra ricordano che le microplastiche, impiegate per la produzione di prodotti di plastica, “sono molto dannose per l’ambiente, poiché non sono biodegradabili“. Inoltre, “possono accumularsi in pesci e molluschi, per cui potrebbero arrivare ad essere ingeriti dagli umani” attraverso la catena alimentare. La nota contiene “l’appello ai cittadini di informare di qualunque avvistamento l’unità Epru mobilitata”.