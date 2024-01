Materiali ecologici: funghi, fondi di caffè e ananas sono il futuro

MeteoWeb

Potrebbero arrivare dai funghi, dai fondi di caffè e dall’ananas i materiali ecologici del futuro che, a differenza di quelli sintetici, possono essere compostati alla fine del loro ciclo di vita scomponendosi in sostanze innocue e naturali, riducendo così in modo significativo i rifiuti e l’impatto ambientale. Uno studio innovativo guidato dal Nattawut Boonyuen, rinomato micologo del Centro nazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (BIOTEC) presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo della scienza e della tecnologia (NSTDA), e dal Pitak Laoratanakul del Centro nazionale per la tecnologia dei metalli e dei materiali (MTEC), anch’esso presso l’NSTDA, segna un significativo progresso nelle scienze dei materiali sostenibili.

In collaborazione con altri ricercatori della King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) e del King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), hanno sviluppato nuovi materiali ecologici, denominati “compositi a base di micelio (MBC)”. Questi biomateriali sono rinomati per le loro proprietà uniche, che li rendono una scelta sempre più popolare in vari settori, in particolare per le applicazioni in cui la sostenibilità e l’impatto ambientale sono aspetti chiave.

Risorse rinnovabili

Il loro processo di produzione: derivano da risorse rinnovabili, poiché il micelio – la struttura radicale dei funghi – può essere coltivato su vari materiali organici di scarto. Questo approccio non solo riutilizza i rifiuti, ma garantisce anche che la produzione di MBC sia ecologica, consumando meno energia rispetto alle plastiche tradizionali e ai materiali sintetici.

In termini di proprietà fisiche, le MBC sono altamente versatili. La loro resistenza e densità possono essere personalizzate per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni, dalle soluzioni di imballaggio leggero ai materiali da costruzione più robusti. Questa flessibilità è un vantaggio fondamentale, che consente un’ampia gamma di utilizzi in contesti diversi.

Inoltre, le MBC possiedono eccellenti proprietà di isolamento naturale, sia termico che acustico, che le rendono un’opzione interessante nel settore delle costruzioni, in particolare per i pannelli isolanti. Inoltre, alcuni trattamenti e condizioni di crescita possono rendere questi materiali ecologici resistenti al fuoco, migliorando il loro profilo di sicurezza e ampliando la loro applicabilità in scenari in cui la resistenza al fuoco è fondamentale.

Materiali ecologici del futuro

In questa ricerca innovativa guidata Boonyuen, la creazione di un nuovo materiale che fonde i miceli dei funghi ostrica con i fondi di caffè usati segna un progresso significativo nei settori dell’imballaggio e dell’edilizia. Questa miscela unica, ulteriormente arricchita con fibre naturali di ananas, rappresenta una svolta sostanziale nello sviluppo di materiali sostenibili. Regolando la proporzione di fibre di ananas incorporate nel composito, è possibile modificarne le caratteristiche, che vanno da una maggiore resistenza a una migliore impermeabilità deimateriali ecologici.

Questa adattabilità ne consente l’applicazione in una vasta gamma di usi, dimostrando la sua versatilità. La resistenza al fuoco di questi materiali ecologici sottolinea ulteriormente la loro praticità, unendo la sostenibilità ambientale alla sicurezza.

Questo aspetto dei compositi è particolarmente degno di nota nel settore delle scienze dei materiali, dove una tale combinazione è rara. Questo sviluppo è più di una semplice innovazione nel campo dei materiali ecologici; simboleggia un passo significativo verso una vita sostenibile. Esemplifica lo straordinario potenziale che risiede nella confluenza di elementi naturali e ingegno scientifico. Approfondendo l’esplorazione di questi materiali, l’uso di funghi e fondi di caffè potrebbe essere foriero di una più ampia rivoluzione ambientale.