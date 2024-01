Mercedes: arriva l’auto che si adatta allo stato emotivo del conducente

MeteoWeb

Nel suggestivo scenario del CES 2024 a Las Vegas, Mercedes ha rubato la scena presentando in anteprima il suo innovativo sistema operativo MB.OS, destinato a guidare il futuro dell’infotainment automobilistico. Questa rivoluzionaria piattaforma software sarà alla base del sistema infotainment dei prossimi modelli basati sulla piattaforma MMA del rinomato costruttore tedesco. Tuttavia, la sorpresa più piacevole è che alcune delle incredibili novità di MB.OS saranno presto disponibili anche per i modelli attuali, grazie agli aggiornamenti Over-The-Air (OTA).

Intelligenza Artificiale al servizio del conducente

Tra le innovazioni salienti di MB.OS spicca il nuovo MBUX Virtual Assistant, una pietra miliare nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’esperienza di guida. Questo assistente virtuale all’avanguardia non si limita a rispondere a comandi vocali, ma sfrutta l’IA per adattarsi al comportamento degli utenti e al contesto. Un esempio eloquente è la sua capacità di non solo consigliare ristoranti nelle vicinanze, ma anche di fornire i menu e leggere recensioni per aiutare gli utenti a fare la scelta giusta.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la capacità del sistema di adattarsi al contesto emotivo del conducente. Addio al tradizionale “Hey Mercedes”; ora, l’assistente virtuale anticiperà le esigenze del guidatore, offrendo un’esperienza più intuitiva e personalizzata. Se il conducente sembra essere di buon umore, l’assistente regalerà una risposta più allegra e colloquiale.

Navigazione 3D ed esperienza immersiva

Il nuovo MB.OS introduce anche un sistema di navigazione avanzato, MBUX Surround Navigation, che utilizza una grafica in 3D per offrire una mappa dettagliata dell’ambiente circostante. Oltre a mostrare strade e incroci, questa innovativa mappa includerà edifici, veicoli, biciclette e pedoni nelle vicinanze, fornendo un’esperienza di navigazione più completa e affidabile, particolarmente utile in ambiente urbano.

Intrattenimento Mercedes

La piattaforma MB.OS si alza ulteriormente grazie alle partnership con giganti dell’intrattenimento. Gli utenti avranno accesso a Audible e Amazon Music, arricchendo ulteriormente l’esperienza di guida con una vasta gamma di opzioni musicali e audiolibri. Grazie alla collaborazione con Sony Pictures Entertainment, sarà possibile accedere a contenuti video in streaming direttamente dall’auto.

E per quei momenti di attesa, durante la ricarica o il parcheggio, Mercedes ha pensato anche al divertimento, introducendo mini giochi grazie al servizio offerto da Antstream. Una gamma di giochi che renderà i momenti fermi dell’auto più piacevoli e divertenti.

Con il debutto di MB.OS, Mercedes ha scritto un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’infotainment automobilistico. L’integrazione dell’intelligenza artificiale, la navigazione 3D e l’ampia gamma di opzioni di intrattenimento fanno di questo sistema operativo una pietra miliare nel settore. I guidatori non solo riceveranno informazioni utili e intrattenimento di alta qualità, ma vivranno un’esperienza di guida totalmente personalizzata, anticipando le loro esigenze e desideri. Il futuro dell’infotainment è ora, e si chiama MB.OS.